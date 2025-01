Cruzeiro anuncia a demissão do técnico Fernando Diniz

O Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira (27), a demissão do técnico Fernando Diniz após a sequência de resultados negativos neste início de temporada. Depois de uma reunião na Toca da Raposa, a diretoria celeste chegou a conclusão que era necessária uma mudança no comando e tem interesse em Renato Gaúcho para assumir o cargo.

No último sábado (25), a diretoria chegou a cobrar o comandante, que vinha pressionado desde o fim do ano passado. No entanto, o fraco desempenho do time neste início de temporada pesou para a decisão. Além dele, deixam o clube Eduardo Barros, seu auxiliar técnico, e o preparador físico, Wagner Bertelli.

O auxiliar permanente do Cruzeiro, Wesley Carvalho, comandará a equipe de maneira interina a partir dos treinamentos desta segunda-feira (27).

Vale lembrar que em 2024, o treinador seguiu no cargo mesmo sem conseguir levar o Cruzeiro para a Libertadores de 2025 e com a derrota na decisão da Sul-Americana, contra o Racing.

O Cruzeiro informa que Fernando Diniz não é mais o treinador da equipe celeste. Junto ao técnico, deixam o clube o auxiliar Eduardo Barros e o preparador físico Wagner Bertelli. Agradecemos aos profissionais pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência das… pic.twitter.com/uaFNuk5kpV — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) January 27, 2025

Dessa forma, Diniz chegou ao clube para o lugar de Fernando Seabra, no começo do segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Em 2024, o ex-técnico da seleção brasileira só conseguiu vencer três dos 15 jogos disputados pela equipe, com seis empates e seis derrotas.

Por fim, no geral, o treinador disputou 20 partidas, vencendo quatro, empatando nove e perdendo outras sete. O aproveitamento do treinador no período foi de 35%.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.