Ex-jogadores do Flamengo reagem à despedida de Danilo da Juventus

TURIN, ITALY - OCTOBER 06: Danilo of Juventus during the warm up prior to the Serie A match between Juventus FC and Cagliari Calcio at Allianz Stadium on October 06, 2024 in Turin, Italy. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

Os caminhos estão cada vez mais abertos para Danilo se tornar jogador do Flamengo. Depois de rescindir seu contrato com a Juventus, o defensor publicou um vídeo de despedida ao clube que defendeu por mais de cinco anos e causou uma verdadeira comoção nos torcedores – principalmente entre rubro-negros. Mas não parou por ai, e alguns nomes simbólicos da história do Mais Querido também reagiram.

O vídeo conta com lances importantes da trajetória do brasileiro pela Juventus junto a um texto de despedida, lido pelo próprio Danilo. Entre as milhões de curtidas, duas em especial chamaram atenção da Nação: as dos Garotos do Ninho Lucas Paquetá e Vinicius Júnior.

Além das curtidas, destacou-se também o comentário do ex-lateral Léo Moura, que fez história no Rubro-Negro. “Chegou a hora de vestir o Manto Sagrado”. Bem como a interação do companheiro de posição, amigo pessoal e atleta do atual elenco, Alex Sandro.

“A despedida é apenas o começo de um adeus! Você foi, é e sempre será ótimo. Parabéns”, comentou o lateral rubro-negro.

Danilo se despede da Juventus

O vídeo enaltece não só a passagem pelo clube, período que considera “o mais importante da carreira”, como o acolhimento recebido ao longo dos últimos cinco anos e meio. Na legenda, uma despedida com carinho: “Adeus, Velha Senhora”.

A Juventus também oficializou a saída do brasileiro através de um comunicado nesta segunda-feira, 27. Capitão da equipe, o lateral encerra sua passagem após 213 jogos, nove gols, 14 assistências e quatro títulos.

Nota na íntegra

“Danilo Luiz da Silva e Juventus se despedem: os caminhos do zagueiro brasileiro e do clube da Juventus se separam após cinco anos e meio juntos. A resolução consensual é oficial. 213 jogos, reforçados por nove golos, um Scudetto, uma Supertaça de Itália e duas Taças de Itália – a última delas levantada como capitão em Roma, em Maio passado.

Danilo sempre foi um exemplo de profissionalismo e comprometimento, desde a estreia com gol contra o Napoli, no dia 31 de agosto de 2019, até a última partida disputada no preto e branco, contra o Venezia, no dia 14 de dezembro de 2024. Um campeão a quem só podemos desejar o melhor: obrigado por tudo e boa sorte para o futuro!”.

Chegada ao Flamengo

O Rubro-Negro acertou detalhes finais de uma negociação impassível nos últimos dias e estava apenas pela rescisão contratual. Agora, aguarda a chegada do reforço ao Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28, para oficializar o acordo pelos próximos dois anos.