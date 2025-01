Web resgata opinião de Mano Brown sobre retorno de Neymar ao Santos; veja vídeo

Tratado como utopia em 2022, a volta de Neymar ao Santos está prestes a virar realidade em 2025. Internautas resgataram um trecho da participação de Mano Brown no ‘PodPah’, há três anos, em que o rapper tratava o fictício regresso do ídolo à Vila Belmiro ao de Jesus.

O assunto entrou em pauta após o craque aparecer no chat durante a entrevista com o rapper. “Você não sabe quem está vendo… Neymar”. Mano, então, responde: “Forte abraço, menino Ney. Ousadia e alegria”.

Questionado sobre o desejo de vê-lo novamente no Santos, Mano brincou. “Ele voltar seria tipo Jesus voltando, né? Quem viver, verá”.

Mano Brown no podcast “Podpah”, em 2022. “Neymar voltar [ ao santos] seria tipo Jesus voltando.” ?????: @Podpah pic.twitter.com/NuqemGC22o — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 26, 2025

Mano se destaca como um dos torcedores mais simbólicos do Santos e nunca escondeu sua paixão arrebatadora pelo clube. Recentemente, o rapper participou de uma série “De volta à origem”, produzida pelo canal oficial do Peixe no Youtube.

Neymar volta ao Santos?

A segunda-feira, 27, ganhou contornos de “Dia D” na Vila Belmiro. Segundo fontes do ‘UOL’, a cúpula santista tem uma “reunião decisiva” marcada com o astro e seu estafe, pai do atacante, para alinhar os últimos detalhes do acordo por empréstimo.

O otimismo tem tomando conta desde o avanço nas conversas por uma rescisão contratual com o Al-Hilal, que deve ocorrer nas próximas horas. Vale frisar que os representantes do brasileiro receberam uma sinalização positiva dos dirigentes sauditas nas últimas horas e, agora, costuram os últimos imbróglios financeiros para selar o rompimento. Há, segundo informações do ‘Diário do Peixe’, uma expectativa pela chegada do atacante em solo brasileiro já na próxima quarta-feira, dia 29.

Santos e ídolo têm negociado por um acordo por empréstimo de fevereiro a junho de 2025. Sendo assim, o craque ficaria à disposição para o Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão. As partes ainda estudam a viabilidade de uma extensão contratual até a Copa do Mundo de 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.