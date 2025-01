Volta ao Maracanã e Supercopa: Flamengo divulga programação da semana

O Flamengo divulgou a programação do plantel para a agitada semana. A equipe de Filipe Luís tem compromissos por Carioca e Supercopa, na quinta-feira (30) e no domingo (02), respectivamente. Além disso, o time faz o primeiro jogo no Maracanã após período de reparos no gramado e também terá o clássico contra o Botafogo pela Supercopa do Brasil.

Após vitória por 2 a 0 sobre o Volta Redonda, em Brasília, o elenco rubro-negro retornou ao Rio de Janeiro, onde teve treino nesse domingo (26), no CT Ninho do Urubu. Já nesta segunda-feira (27), os jogadores ganharam folga. A partir de terça (28), Filipe Luís começa uma maratona de treinos antes dos próximos dois jogos.

O Flamengo, afinal, treina dois dias, terça-feira (28) e quarta (29), para o jogo contra o Sampaio Corrêa. A partida, válida pela sexta rodada do Carioca, marca, aliás, a estreia do time rubro-negro no Maracanã em 2025. No dia seguinte ao embate no estadual, as atividades visando a Supercopa começam.

Na sexta-feira (31), Filipe Luís comanda um treino pela manhã no CT Ninho do Urubu. Logo na sequência, a delegação embarca rumo ao Pará. Em Belém, o grupo faz a última atividade antes da decisão com o Botafogo no sábado (01). O treinamento acontece no Estádio Baenão. Por fim, no domingo (02), o Rubro-Negro encara o rival, valendo o título da Supercopa.

A programação do Flamengo:

Segunda (27) – Folga

Terça (28) – Treino

Quarta (29) – Treino

Quinta (30) – Flamengo x Sampaio Corrêa – Carioca

Sexta (31) – Treino + viagem para Belém-PA

Sábado (01) – Treino

Domingo (02) – Botafogo x Flamengo – Supercopa

