Bruna Biancardi revela ter escolhido nome de segunda filha com Neymar

Bruna Biancardi deu uma pausa do ‘jejum’ de redes sociais e reapareceu com uma caixinha de perguntas no último domingo, 26. Entre interações polêmicas e outras mais habituais, a mãe de Mavie revelou já ter escolhido o nome de sua segunda filha com Neymar – mas não deu qualquer dica sobre.

“Já escolhemos o nome, sim”, respondeu de forma breve. Suspeita-se, de acordo com portal ‘Léo Dias’, que a bebê se chamará Mel.

O assunto sobre maternidade evidentemente se destacou na interação com os internautas. Biancardi está no quinto mês da segunda gestação, novamente de uma menina, e notou diferenças significativas em relação à de Mavie, que tem um ano e três meses.

“Acho que na segunda gravidez a gente tem menos ‘nóias’ e medos. Têm medos que nos acompanham por meses durante a primeira”, respondeu Biancardi.

Segunda gravidez

Neymar e Bruna compartilharam a notícia em pleno Natal, no dia 25 de dezembro de 2024, através das redes sociais. O vídeo de anúncio ocorreu por meio de um vídeo no chá de revelação do sexo do bebê, na mansão do casal em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

“Estamos vivendo uma fase tããão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! SEJA BEM-VINDA, FILHAAAAAA” Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família”, escreveu a modelo.

O astro tem duas filhas com Biancardi, mas também é pai de Helena, fruto do breve envolvimento com Amanda Kimberlly. O primogênito, Davi Lucca, de 1 anos, ostenta o status de único homem entre as irmãs.

Futuro de Neymar

Ao que tudo indica, a segunda filha do casal terá um convívio ainda mais próximo com a família. Isso porque o astro está prestes a firmar seu retorno à Vila Belmiro ainda nesta semana. O estafe do atacante espera concluir as tratativas pela rescisão contratual com o Al-Hilal nas próximas horas.

Biancardi acompanhou o astro em sua mudança para Arábia Saudita, em 2023, e, portanto, também se prepara para voltar ao Brasil. Ela já havia comentado sobre o desejo de ficar mais próxima à família e aos amigos em outras ocasiões e é entusiasta do acordo com o Santos.

