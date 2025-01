Botafogo x Fla, pela Supercopa Rei, terá transmissão ao vivo em General Severiano

General Severiano vai ferver neste domingo (2), com a transmissão ao vivo de Botafogo x Flamengo pela Supercopa Rei. No Mangueirão, em Belém do Pará, o Glorioso, campeão brasileiro e da Libertadores, vai em busca do título inédito, e a sede alvinegra terá uma experiência única para os torcedores. O evento será em área coberta e contará com telões e as taças do Brasileirão 2024 e do Carioca 2010 para que os alvinegros tirem fotos.

A chuteira da cavadinha de Loco Abreu, inesquecível no título Carioca de 2010 sobre o arquirrival, é outra atração, além de ações promocionais para os torcedores envolvendo produtos oficiais.

Quem comprar ingressos para o evento terá ainda 50% de desconto na entrada para a mostra imersiva “O Eterno Glorioso”, do Museu Botafogo, também em General Severiano. Basta apresentar o comprovante da compra.

HORÁRIO E MÚSICA AO VIVO

A casa do Botafogo abrirá suas portas a partir das 12h, com samba ao vivo e muitas opções de comidas e bebidas. O evento vai marcar a estreia do grupo Samba do Manequinho e contará também com o músico Douglas Lemos, o DG.

INGRESSOS

Se tudo der certo, a torcida vai vestir o Manequinho mais uma vez, como aconteceu mais de uma vez ao fim de 2024. Os ingressos têm limites e estão à venda neste link!

SERVIÇO: Botafogo x Flamengo – Supercopa Rei em General Severiano

Data: domingo (2)

Horário: a partir das 12h

Endereço: Avenida Venceslau Brás, 72, Botafogo

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.