Maurício comenta grande início de ano no Palmeiras: ‘Adaptado’

O Palmeiras se prepara para encarar o RB Bragantino nesta terça-feira (27/01), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Após a derrota para o Novorizontino no último compromisso, o técnico Abel Ferreira deve mandar força máxima para o embate contra o Massa Bruta. Isso inclui o destaque da equipe neste começo de temporada: Maurício.

O meia-atacante, que já soma dois gols (contra a Portuguesa) e uma assistência (contra o Santos), falou sobre o seu bom começo de 2025 com a camisa alviverde.

“Eu tinha uma expectativa de começar bem e consegui. Graças também aos meus companheiros, fizemos bons jogos. Um primeiro jogo muito bom e também contra o Santos conseguimos uma virada super importante. Além de bons números e boas atuações, o coletivo falou mais alto nesses jogos. Me sinto muito feliz, muito adaptado também. O ano passado foi um momento muito bom para mim, cheguei e consegui me adaptar super rápido, isso está bem nítido também, disse Maurício.

Além disso, o meia também comentou a importância de retornar ao Allianz Parque. Afinal, o Palmeiras perdeu para o Novorizontino na Arena Barueri, mesmo sendo o mandante da partida.

“A gente sabe que a torcida sempre comparece ao Allianz Parque e será um jogo muito importante para nós. Não deixa de ser um jogo de Série A. O Bragantino sempre é uma equipe qualificada e vem para dificultar ainda mais. Mas sabemos o nosso poder em casa, onde temos uma força muito grande e vamos conquistar esses três pontos, se Deus quiser”, finalizou.

