Antoine Griezmann se torna embaixador de fornecedora da Europa League

A DECATHLON deu um passo significativo na expansão de sua marca no futebol mundial. Isso porque a varejista francesa de artigos esportivos anunciou Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, como seu mais novo embaixador. A empresa também atua como fornecedora das bolas oficiais da Europa League, Conference League, Ligue 1 e 2 e da Jupiler Pro League, da Bélgica.

O atacante francês e a marca têm trabalhado no marketing desde 2024, com o uso constante de chuteiras do modelo CLR – de velocidade KIPSTA. Além disso, Antoine participará ativamente da co-criação dos próximos modelos da marca.

“O CAMPEÃO MUNDIAL chegou para o time Decathlon! Antoine representa tudo que acreditamos: prazer pelo esporte, inspirando milhões de pessoas dentro e fora de campo”, anunciou a empresa nas redes sociais.

Griezmann como embaixador

Ídolo da Les Bleus, o atacante do Atlético de Madrid celebrou bastante o acordo com uma marca que “representa valores” próximos aos dele. Antoine definiu a “aventura” como inspiradora para os próximos passos de sua carreira.

“Estou muito feliz em me juntar à DECATHLON como embaixador de uma marca que representa valores tão próximos dos meus. Ao tornar o futebol acessível a todos por meio de produtos inclusivos, inovadores e de alto desempenho, a DECATHLON permite que todos vivam a magia desse esporte universal que tenho a alegria de praticar há mais de 20 anos”, iniciou.

“Esta nova aventura se tornou verdadeiramente inspiradora para mim, pois me dá a oportunidade única de contribuir diretamente para a co-criação de produtos que usarei em campo, incluindo chuteiras que levam os limites do desempenho ainda mais longe”, completou o atacante.

DECATHLON vislumbra ‘Nova Era’

A parceria representa, para empresa, um desafio capaz de estabelecer novos padrões e inovações em produtos. De acordo com o líder de futebol da DECATHLON, Frédéric Boistard, contar com o francês na co-criação representa o movimento da marca em se aprimorar cada vez mais.

“Quando um campeão mundial encontra uma marca esportiva líder, cria-se uma parceria única que estabelece novos padrões em design de produtos e inovação. A participação de Antoine no processo de co-criação desempenhará um papel essencial na formação do futuro dos nossos produtos. Ao integrar suas ideias e feedback, visamos continuar aprimorando e inovando, entregando produtos de alto desempenho não apenas para atletas profissionais, mas para todos os jogadores apaixonados e exigentes”, avaliou.

