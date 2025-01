Alisson ressalta importância da primeira vitória do Brasil no Sul-Americano sub-20

Depois da goleada humilhante para a Argentina, o Brasil venceu a primeira pelo Sul-Americano sub-20 ao bater a Bolívia, neste domingo (26), na Venezuela. Assim, em campo, a seleção venceu por 2 a 1, com gols de Gabriel Moscardo e Breno Bidon, e agora tenta recuperar a moral da equipe para o restante do torneio. Alisson falou sobre a importância do triunfo para voltar a ganhar confiança sob o comando do técnico Ramon Menezes.

“Muito feliz. A gente infelizmente teve um resultado difícil no primeiro jogo, algo que abalou um pouco. Sabíamos que precisávamos vencer esse jogo e entramos preparados para o triunfo. Graças a Deus conseguimos a vitória. Agora é se preparar para a próxima partida”, disse Alisson, do Atlético-MG.

“Tenho me preparado para estar à disposição do treinador. Fui titular nessas duas partidas, mas não consegui ajudar com gol e assistências. No entanto, vai na raça e tenta ajudar como pode. Quando começar a sair os números vai dar tudo certo. Estou feliz em ajudar o Brasil e ser uma peça importante para a equipe”, completou.

Próximo compromisso

O Brasil folga na próxima rodada e volta a campo dia 30 (quinta-feira), às 20h30 (de Brasília) contra o Equador. No momento, a seleção ocupa a terceira colocação, com três pontos, atrás de Argentina e também do próximo adversário.

Vale lembrar que o campeonato terá duas etapas: a de classificação e a final. As dez seleções participantes estão divididas em dois grupos de cinco.

Todos jogarão com os demais integrantes de seu grupo em turno único. Os três primeiros colocados de cada grupo se classificam para a próxima fase. Por fim, na segunda fase, os seis classificados ficam em um mesmo grupo, jogando todos contra todos, também em turno único. O vencedor deste momento será o campeão. Por fim, os quatro primeiros colocados da competição estarão classificados para o Mundial Sub-20.

