Arias, do Fluminense, tem chance de estrear em 2025 e enfrentar o Botafogo

Arias ainda não estreou em 2025 com a camisa do Fluminense

O Fluminense ainda busca engrenar na temporada para alcançar o G4 do Campeonato Carioca. Assim, um de seus principais titulares ainda não conseguiu estrear em 2025. Jhon Arias sentiu um desconforto muscular, entretanto passará por uma nova avaliação e poderá enfrentar o Botafogo na próxima rodada da competição. A informação é do portal “ge”.

Depois de ficar ausente dos treinos no CT Carlos Castilho, o colombiano está recuperado e vem treinando com bola e pode ser a novidade no primeiro clássico do Tricolor no ano.

O Departamento Médico irá avaliar as condições do atleta, porém não pretende acelerar o processo para não correr o risco de perdê-lo por mais tempo. Assim, caso ele não reapareça diante do Alvinegro, pode estrear contra o Boavista, no domingo, pela 7ª rodada, no Maracanã. Após a partida contra o Madureira, o técnico Mano Menezes também falou sobre a situação do colombiano e explicou a sua ausência com o retorno do elenco principal. “Avaliamos todos os jogadores que chegam para o começo da temporada. Arias teve um pequeno desconforto, que o deixou uma semana sem treinar. Atrasou um pouco o processo dele”, afirmou.

