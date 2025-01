Flamengo define logística para o Mundial de Clubes; veja detalhes

Universidade de Stockton será a base do Mengão na primeira fase do torneio - (crédito: Foto: Divulgação)

O Flamengo definiu a logística para o Mundial de Clubes 2025, que será realizado nos Estados Unidos. A delegação chega a Atlantic City no dia 11 de junho. Logo depois, a estreia será no dia 16, contra o Espérance, da Tunísia, na Filadélfia. Quatro dias depois o confronto será com o Chelsea, da Inglaterra, no mesmo local.

Como já apresentado pelo Jogada10, o clube utilizará as instalações da Universidade de Stockton. Dentro do complexo, o time terá dois campos oficiais à disposição, academia climatizada, estrutura de fisioterapia. Além disso, há salas de reunião para a comissão técnica.

A escolha do local foi com base em Filadélfia, cidade-sede das duas primeiras partidas do Flamengo na competição. A definição veio após visita técnica realizada nas sedes disponíveis pelo Gerente Gabriel Skinner, e aprovação do Diretor de Futebol, José Boto.

Depois das duas partidas, o Flamengo vai para Orlando em 23 de junho. No dia seguinte, o clube enfrenta o León, do México, na última partida da primeira fase, pelo Grupo D. A delegação se deslocará em voo fretado de aproximadamente 2 horas.

Caso avance ao mata-mata, o Flamengo, afinal, mudará a sede. Se passar em primeiro, o time vai para Miami, também na Flórida. Se for o segundo, precisará viajar até a Charlotte, na Carolina do Norte.

O Mundial de Clubes será entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. Além do Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras também estão na competição. Os brasileiros estão no torneio, afinal, por ganharem a Libertadores dos últimos quatro anos.

