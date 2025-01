Maxime Dominguez, do Vasco, faz revelações em entrevista à TV suíça

O meia Maxime Dominguez aproveitou bem a chance contra a Portuguesa, no último domingo (26), na goleada do Vasco por 4 a 1. Ao entrar em campo pelo quarto jogo seguido, ele contribuiu com uma linda assistência para o gol de Paulo Henrique (o terceiro), que ajudou o time a consolidar a vitória em São Januário.

Nesta segunda-feira (27), o canal RTS, da Suíça, país de origem do jogador, divulgou uma entrevista exclusiva com o camisa 26 do Vasco, onde revela algumas peculiaridades de sua carreira. Por exemplo, seu problema físico de não conseguir ganhar peso. Segundo o próprio Maxime, ele pesa entre 60 e 63kg desde jovem.

“Eu peso entre 60 e 63 kg desde os meus 18 anos. Tentei milhares de coisas para ganhar peso, mas no final das contas, nunca consegui. Acho que sou um jogador assim e é algo que precisa ser aceito”, revela o jogador.

Vinda ao Vasco

A matéria conta que Dominguez esteve no futebol da Suíça até os 25 anos, quando aceitou proposta para atuar na Segunda Divisão da Polônia. Lá, foi campeão e, então, acertou com o Gil Vicente, da elite portuguesa. Posteriormente, recebeu o convite do Vasco.

“Assim que pesquisei sobre o Vasco e pelo o que eu já sabia, não podia recusar jogar no país do futebol. Aqui eu descubro o futebol com o qual sempre sonhei, com estádios lotados. Eu jogo com jogadores de classe mundial, como Coutinho e Dimitri Payet. Estou vivendo o sonho de criança que não consegui na Europa. Eu o vivo aqui no Brasil. Quando olhamos para a minha carreira, daria para fazer uma série na Netflix”, disse o suíço.

Ele também falou sobre a experiência de morar no Rio de Janeiro. Apesar de ser uma das cidades mais lindas do mundo, é, ao mesmo tempo, uma das mais perigosas.

“Assim que cheguei, me disseram que o Centro de Treinamento era ao lado da Cidade de Deus, aquele famoso filme que todos nós assistimos. E a maioria dos torcedores vem frequentemente desses bairros. Desde que estou aqui, tivemos alguns problemas, com jogadores sofrendo roubos. A especialidade do carro é que ele é blindado”, citando a preocupação com sua segurança.

