Cruzeiro tem reunião com Renato Gaúcho e se assusta com pedida salarial

Renato Gaúcho é Plano A do Cruzeiro

Cruzeiro e Renato Gaúcho já fizeram mais de uma reunião. Desde a demissão de Fernando Diniz, oficializada na manhã desta segunda-feira (27), a diretoria da Raposa sentou para conversar com o estafe do treinador para rodadas de negociações.

Contudo, nessas conversas, o Cruzeiro mandou a primeira proposta. A devolutiva, no entanto, assustou. O ex-treinador de Grêmio e Flamengo tem pedida salarial altíssima, considerada fora dos padrões que a Raposa quer para o momento.

O CEO Alexandre Mattos mandou uma nova proposta e agora aguarda a decisão de Renato. A reportagem, todavia, apurou que o treinador terá de reduzir consideravelmente a pedida caso tenha interesse em trabalhar novamente no Cruzeiro.

Ele é o plano A da diretoria do Cruzeiro para o momento. Mas já foi informado que o alto salário pedido é um problema para dar sequência ao negócio. Caso tenha redução, ele vestirá novamente as cores da Raposa. Se a resposta for negativa, a agremiação celeste já busca outros nomes.

Vale lembrar que Renato Gaúcho já vestiu as cores do Cruzeiro. Ele foi atleta da Raposa em 1992, quando balançou as redes em 18 oportunidades e 17 partidas naquela temporada.

