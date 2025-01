Athletico acerta a contratação do goleiro Santos por empréstimo do Fortaleza

O goleiro Santos está em Curitiba para fazer exames médicos nesta segunda-feira (27) e assinar contrato com o Athletico-PR. O jogador, de 34 anos, pertence ao Fortaleza, mas não vinha tendo chances do Laion. Ele deve fechar empréstimo de dois anos com o Furacão.

Por conta da negociação com o Athletico, Santos ficou fora de dois jogos do Fortaleza na temporada – um pelo Campeonato Cearense e outro pela Copa do Nordeste.

O experiente goleiro chega para brigar por posição com Mycael. Afinal, ele será o substituto de Léo Linck, que acertou com o Botafogo para a sequência da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal “Trétis”.

Santos chegou ao Fortaleza no início do ano passado vindo do Flamengo. No entanto, não teve chances no Laion. Afinal, entrou em campo somente em quatro partidas durante toda a temporada, todas elas pela Copa do Nordeste. No Brasileirão, não atuou.

Santos é revelado pelo Athletico

O goleiro é cria do Athletico-PR e subiu aos profissionais em 2011. Contudo, só ganhou espaço após a saída de Wewerton para o Palmeiras, em 2018. Assim, firmou-se como titular e ganhou a confiança no clube.

No Furacão, foram sete títulos conquistados: Campeonato Paranaense (2016, 2018 e 2020), Copa Sul-Americana (2018 e 2021), Copa do Brasil (2019) e J.League/Conmebol (2019). Disputou até o momento 268 jogos com a camisa rubro-negra, que lhe renderam convocações para a Seleção Brasileira e também a titularidade nas Olimpíadas de Tóquio, quando a equipe ganhou o ouro olímpico.

Em 2022, Santos foi contratado pelo Flamengo, onde conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores. Contudo, não manteve o rendimento e disputou apenas 63 jogos em dois anos. Em 2024, foi negociado com o Fortaleza.

