Pedro, do Flamengo, volta a realizar atividades no campo

Pedro em trabalho no Ninho do Urubu, nesta segunda-feira - (crédito: Foto: Reprodução)

O Flamengo e a torcida teve boas notícias na tarde desta segunda-feira (27). O centroavante Pedro, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, voltou a realizar a trabalho em gramado no Ninho do Urubu. O próprio jogador, aliás, divulgou as imagens nas redes sociais.

Internamente, o Flamengo trabalha com a previsão de que Pedro esteja à disposição do treinador entre março e abril. Mesmo assim, o tema é tratado com cautela por parte do departamento médico. Já há alguns dias, Pedro tem realizado treinamentos acompanhados por membros do departamento médico do Flamengo de chuteiras e, inclusive, algumas atividades com a bola.

Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo há cerca de quatro meses e meio, no dia 4 de setembro de 2024. Na ocasião, o atacante estava a serviço da Seleção Brasileira. Após a lesão, o centroavante desfalcou o Flamengo no restante da temporada e vai ficar fora de em mais jogos. No ano passado, Pedro marcou 32 gols em 45 jogos.

Pedro quer voltar o mais rápido possível ao Flamengo

Em dezembro, mais especificamente na despedida de Adriano Imperador, no Maracanã, Pedro conversou com a imprensa e afirmou que a recuperação estava avançada. No entanto, ele não definiu prazo para a volta aos gramados.

“São três meses e meio da cirurgia. A recuperação está avançada. Não tem como antecipar a volta por causa da cicatrização. Mas estou muito bem, com a minha família. Buscando voltar o mais rápido possível”, disse o artilheiro do Flamengo na época.

