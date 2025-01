Santos acerta compra de Zé Rafael e chegada de Veron, por empréstimo

O Santos confirmou, nesta segunda-feira (27), mais dois reforços para a atual temporada: o atacante Gabriel Veron, que defendeu o Cruzeiro no ano passado, e o volante Zé Rafael, vindo diretamente do Palmeiras. Eles são aguardados para a realização de exames no CT Rei Pelé.

A chegada de Veron será em formato de empréstimo junto ao Porto, dono de seus direitos econômicos. Enquanto isso, Zé Rafael será contratado em definitivo pelo Peixe. Pedro Caixinha, técnico do Santos, não esconde que pretende utilizar os jogadores o quanto antes, principalmente o atacante. Veron assinará contrato até o final da temporada, com opção de compra.

LEIA MAIS: Web resgata opinião de Mano Brown sobre retorno de Neymar ao Santos; veja vídeo

Todavia, após a realização dos exames, Veron será confirmado como o sétimo reforço do clube para 2025 e será inscrito para disputar a fase de grupos do torneio estadual. O Santos ocupa atualmente a segunda colocação do Grupo B do Paulistão.

Por sua vez, Zé Rafael, que chega após passagem pelo Palmeiras, demorará algumas semanas para estrear pelo novo clube. Como foi inscrito pelo Palmeiras na competição, ele não poderá defender o Peixe no Paulistão, atuando apenas na Copa do Brasil e no Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.