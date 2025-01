Fluminense estende contrato com o goleiro Vitor Eudes

O Fluminense segue renovando o contrato dos jogadores importantes. O Tricolor estendeu o vínculo do goleiro Vitor Eudes até o final de 2027. Ele é o reserva de Fábio no elenco atual do Tricolor e tinha o vínculo até o fim de dezembro de 2025. O novo contrato já está ativo no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF.

Além da renovação, Vitor Eudes também ganhou um aumento salarial no Flu. Ele é o segundo goleiro do clube, porém, ganhou a concorrência de Marcelo Pitaluga na disputa pela posição. Fábio é o titular incontestável, mas por ter 44 anos fez com que o clube começasse a organizar o planejamento por um substituto.

A decisão de estender o contrato de Vitor Eudes faz parte do planejamento do Fluminense para o futuro, considerando que Fábio, com 44 anos, não poderá jogar para sempre. A busca por um sucessor para a posição de titular é estratégica, e tanto Vitor Eudes quanto Marcelo Pitaluga terão a oportunidade de mostrar seu valor no clube e conquistar a confiança da comissão técnica. A competição saudável pela posição só tende a elevar o nível do time e garantir um setor defensivo forte na equipe.

Pelo Fluminense, Vitor Eudes, aliás, tem nove jogos disputados. Todos quando Fábio não pôde atuar, seja por suspensão ou por estar com o elenco inicial do Campeonato Carioca, sem os principais jogadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.