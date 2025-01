Vasco acerta empréstimo de Leandrinho ao futebol saudita

O Vasco acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Leandrinho ao Al-Shabab (SAU) até junho de 2025. O jovem de 19 anos está atualmente defendendo a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria. Ele, aliás, atuou nas duas partidas do Brasil até o momento.

Segundo informações do canal “Atenção, Vascaínos”, o Cruz-Maltino receberá dinheiro pelo empréstimo, além de 50% de desconto na dívida que o clube tem junto ao Al-Shabab relacionada à contratação do volante Paulinho, em 2023. Havia o perigo da equipe carioca receber Transferban da Fifa pelo débito com os sauditas.

LEIA MAIS: Vasco encaminha renovação com Vegetti

Assim, o Vasco receberá 475 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões no câmbio atual) pelo empréstimo. Além disso, 375 mil dólares (R$ 2,21 mi) dos US$ 750 (R$ 4,43 mi) que o Cruz-Maltino deve por Paulinho serão abatidos.

O clube saudita desejava incluir uma opção de compra com valor fixado, algo negado pelo Vasco. Dessa forma, ao fim do empréstimo, em junho, os times poderão negociar uma possível venda. Leandrinho surgiu no Vasco no começo de 2024, anotando gol logo em sua estreia como profissional, na vitória por 2 a 0 sobre o Boavista, na abertura do Campeonato Carioca.

Ao longo do ano, atuou em 23 jogos, marcando dois gols e dando uma assistência. Em 2025, porém, não atuou pelo cruz-maltino por estar com a Seleção sub-20. O jogador, revelado nas categorias de base do clube, tem contrato até janeiro de 2027.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.