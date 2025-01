Plano A do Cruzeiro: Renato Gaúcho está no radar azul há algum tempo

O técnico Renato Gaúcho está muito próximo de se tornar o próximo treinador do Cruzeiro. As negociações avançaram nas últimas horas, e as partes buscam chegar a um entendimento sobre questões financeiras.

Vale ressaltar que a chegada de Renato Gaúcho representa a realização de um antigo desejo do CEO, Alexandre Mattos, e do proprietário da SAF, Pedro Lourenço. Em setembro, quando Fernando Seabra foi demitido, o nome de Renato foi um dos principais ventilados. Na ocasião, no entanto, o treinador estava empregado, o que dificultou a negociação.

Em dezembro, colocaram o nome de Renato Gaúcho novamente no radar cruzeirense. No fim do Campeonato Brasileiro de 2024, o desempenho de Fernando Diniz já não atendia às expectativas. Na época, decidiram pela saída do treinador, mas a forma como trataram a situação gerou insatisfação em Diniz, que criticou a diretoria em uma coletiva de imprensa. No dia seguinte, resolveram o episódio e o treinador permaneceu.

Agora, com resultados abaixo do esperado e um futebol insatisfatório em campo, Diniz não resistiu à pressão, mesmo com poucos jogos na temporada.

Assim, Fernando Diniz comandou o Cruzeiro em 20 jogos, com quatro vitórias, nove empates e sete derrotas, somando um aproveitamento de 35%. Após o empate por 1 a 1 contra o Betim, no último sábado (25), a pressão sobre o treinador aumentou. No domingo, Alexandre Mattos e Pedro Lourenço decidiram pela sua demissão.

