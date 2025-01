Saiba quanto o Palmeiras vai embolsar pela venda de Zé Rafael ao Santos

O Palmeiras terá um bom retorno financeiro pela venda do volante Zé Rafael ao Santos. O Alviverde receberá 2,5 milhões de euros (R$ 15,5 milhões na cotação atual). As partes chegaram a um acordo nesta segunda-feira, para o volante firmar contrato até o fim de 2027 com o Peixe.

Zé Rafael teve uma passagem vitoriosa em seis temporadas no Palmeiras. O jogador conquistou 11 títulos ao longo desse período, mas em 2025 entrou na lista de negociáveis do clube alviverde. Ele deu quatro assistências e fez 37 partidas ao longo da última temporada, sendo a que menos atuou desde a chegada ao Verdão.

O volante, no entanto, ainda não pode estrear com a camisa alvinegra. Isso porque ele foi inscrito como jogador do Palmeiras no Campeonato Paulista, e o regulamento não permite que o atleta atue por outra equipe.

Zé Rafael ainda não participou de nenhum treino com bola em 2025. O jogador está em processo de recuperação física por causa dos problemas nas costas. Mesmo com essas questões físicas, o técnico Pedro Caixinha fez questão de contar com o meio-campista no elenco santista.

Além disso, o Santos pretende tirar outro jogador que perdeu espaço no Palmeiras: Rony. No entanto, as negociações com o jogador ainda não avançaram. O Peixe, afinal, mantém conversas e avalia o atleta positivamente. O atacante teve conversas recentes para reforçar o Fluminense, mas o negócio não avançou entre as partes.

