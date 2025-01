Após Copinha, Corinthians promove 11 atletas para o profissonal

O Corinthians ficou com o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025 ao perder para o São Paulo por 3 a 2 na grande decisão. Assim, com o fim do torneio, os responsáveis pelos departamentos de base e profissional do clube definiram quais jogadores das equipes sub-20 – e alguns da sub-17 – subirão para o time principal.

Em reunião realizada nesta segunda-feira (27), o grupo selecionou 11 nomes. São eles: os lateiras Denner e João Vitor Jacaré, os zagueiros zagueiros Fernando Vera e Guilherme Gama, os meio-campistas Luiz Gustavo Bahia, Yago e Luiz Eduardo e, por fim, os atacantes atacantes Dieguinho, Gui Negão e Nicollas.

O goleiro Kauê também está na lista, porém, antes disso, terá uma semana de férias. Da lista acima, apenas João Vitor Jacaré, Guilherme Gama e Yago não participaram da Copinha. Os demais atletas que ficaram com o segundo lugar no torneio entram de férias.

Segundo o ge, os jovens jogadores irão treinar com o time principal do Corinthians observados pela comissão técnica. Apenas os que se destacarem continuarão no elenco. Portanto, os que não impressionarem poderão ser devolvidos ao time sub-20 ou até mesmo ser cedidos por empréstimo para adquirir mais experiência.