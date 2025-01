Filho de Robinho participa de treino com time principal do Santos

O Santos se reapresentou nesta segunda-feira (27) após a derrota sofrida para o Velo Clube, no último sábado (25). Entre os jogadores que estavam em campo, uma novidade chamou a atenção: Juninho, filho do ex-jogador Robinho, participou da atividade, sua primeira junto ao time principal.

Juninho disputou a última edição da Copinha, onde marcou um gol. Nesta segunda, Pedro Caixinha o chamou para completar o grupo, que sofre com desfalques. Além do filho de Robinho, também participaram da atividade o lateral-esquerdo Vinicius Lira e o zagueiro João Alencar.

No entanto, Juninho não deve continuar no time principal do Santos, já que participou por conta de uma situação singular. A expectativa é que o jogador siga atuando nas categorias Sub-17 e Sub-20 ao longo da temporada, antes de ter mais oportunidades na equipe de cima.

Após duas derrotas consecutivas no Paulista, o Santos volta a campo na próxima quarta-feira (29), às 18h30. O Peixe visita o São Bernardo no estádio Primeiro de Maio, no ABC paulista, em busca da sua reabilitação no torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.