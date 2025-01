Flamengo trava negociação com Jorginho de forma estratégica

LONDON, ENGLAND - JANUARY 22: Jorginho of Arsenal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between Arsenal FC and GNK Dinamo at on January 22, 2025 in London, England. (Photo by Alex Pantling/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O Flamengo segue em busca de reforços para a temporada e mira a contratação do volante Jorginho. No entanto, o Rubro-Negro paralisou, de forma estratégica, a negociação com o jogador de 33 anos. A ideia da diretoria é tentar reduzir a pedida salarial do atleta, atualmente no Arsenal, da Inglaterra. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Devido à alta pedida salarial, o Flamengo adotou a estratégia de suspender as conversas. Jorginho solicitou um salário acima da média, e o diretor técnico José Boto considerou a decisão fora dos padrões. A gestão rubro-negra planeja um salário de R$ 1,8 milhão ao jogador e um contrato de dois anos. Além disso, o clube pretende incluir R$ 200 mil em luvas.

O Arsenal aceitou liberar Jorginho sem custos para o Flamengo. Isso porque, o atleta ítalo-brasileiro tem contrato com o clube inglês até junho e também deseja retornar ao futebol brasileiro. O Rubro-Negro, portanto, resta trabalhar nos bastidores para acertar a contratação do volante.

Jorginho alterna entre titular e reserva nos últimos jogos do Arsenal. Na vitória sobre o Wolves, ficou no banco durante toda a partida. No entanto, no triunfo em cima do Dinamo Zagreb, começou o duelo e atuou nos 90 minutos.

