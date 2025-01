Palmeiras segue revezamento e retornará com time invicto contra o Bragantino

Palmeiras realizou seu último treino antes do jogo contra o Bragantino - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O Palmeiras encerrou sua preparação para a partida contra o Bragantino, nesta terça-feira (28), às 19h30, no Allianz Parque. Para tentar voltar a vencer, após a derrota contra o Novorizontino, o Verdão seguirá o revezamento do elenco e entrará em campo com o time que venceu Portuguesa e Santos.

No treinamento desta segunda (27), Abel Ferreira realizou dinâmicas táticas, os jogadores realizaram balanços e movimentações específicas. No final, a equipe realizou trabalho de finalizações.

Com isso, o Palmeiras deve encarar o Bragantino com: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Mauricio; Felipe Anderson, Estêvão e Thalys.

Um dos destaques das primeiros jogos, com dois gols e uma assistência, o meia Maurício comentou sobre o começo da temporada e suas atuações.

“Eu tinha uma expectativa de começar bem e consegui. Graças também aos meus companheiros, fizemos bons jogos. Um primeiro jogo muito bom e também contra o Santos conseguimos uma virada super importante. Além de bons números e boas atuações, o coletivo falou mais alto nesses jogos. Me sinto muito feliz, muito adaptado também. O ano passado foi um momento muito bom pra mim, cheguei e consegui me adaptar super rápido, isso está bem nítido também”, afirmou.

