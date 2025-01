CSKA encerra negociação por Lorran, do Flamengo

O Flamengo estava negociando a venda de Lorran ao CSKA, da Rússia. Os russos ofereceram 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões), mas o Rubro-Negro queria um valor maior. Sem acordo final, o clube não aumentou a proposta e encerrou as tratativas pelo meia-atacante de 18 anos. A informação é do jornalista Diogo Dantas, do ‘Jornal O Globo’.

Após melar a venda, Lorran tem futuro incerto dentro do Flamengo. O jovem atleta está fora dos planos do técnico Filipe Luís para a temporada, com isso a tendência é que atue no sub-20. A ideia não agrada ao jogador e seu estafe, que estavam forçando a saída para o futebol russo.

Enquanto não definem o futuro, o Flamengo não deve usá-lo no profissional e aguarda novas ofertas. Apesar disso, Lorran segue treinando com o elenco principal, inclusive se reapresenta nesta terça-feira (28) no CT Ninho do Urubu. O assunto está nas mãos do diretor técnico José Boto.

Lorran tem multa de 100 milhões de euros e já teve status de uma das principais promessas do clube. O meia-atacante tem contrato com o Flamengo até o fim de 2029. O Rubro-Negro vê potencial no jogador, tanto que não o liberou para negociar com outros, como ocorreu com Carlinhos e Pablo. Nesta situação, a diretoria tem um valor em mente para vendê-lo, e aguarda uma proposta à altura.

