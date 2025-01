Santos tenta empréstimo de Matheus Gonçalves, do Flamengo

O mercado da bola no futebol brasileiro segue com movimentações nos bastidores. O Santos, assim, busca contratações para reforçar o elenco para a temporada 2025. A nova mira do Peixe é o meia-atacante Matheus Gonçalves, do Flamengo. A diretoria paulista tenta o empréstimo do jovem jogador de 19 anos. A informação é do jornalista Guilherme ‘FlaZoeiro’.

Um dos trunfos do Santos para facilitar o empréstimo de Matheus Gonçalves é o bom relacionamento do atleta com o técnico Pedro Caixinha. O meia-atacante esteve sob comando do treinador português no RB Bragantino, no segundo semestre de 2023. Na ocasião, ele atuou em 13 partidas, com uma assistência.

Matheus Gonçalves tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027 e faz parte dos planos do técnico Filipe Luís. Inclusive, o jogador esteve na pré-temporada nos Estados Unidos e foi titular no amistoso contra o São Paulo, pela FC Series. O Rubro-Negro não deve facilitar o empréstimo ao Santos, até porque o diretor técnico José Boto disse que não negociar peças importantes do elenco.

O Flamengo vê potencial de conseguir uma boa venda com Matheus Gonçalves. No ano passado, o clube recusou uma oferta de 7 milhões de euros (R$ 43 milhões na cotação da época) do RB Bragantino. O jovem meia deve ser relacionado para o jogo contra o Sampaio Corrêa, na quinta-feira (30), no Maracanã, pela sexta rodada da Taça Guanabara.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.