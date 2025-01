Em apoio a Léo, Athletico jogará com mensagem antirracista no uniforme

Léo, zagueiro do Athletico, sofreu racismo no clássico contra o Coritiba - (crédito: Foto: Reprodução/Athletico-PR)

O Athletico-PR anunciou que entrará em campo nesta terça-feira (28), contra o Cianorte, pelo Campeonato Paranaense, com uniforme em apoio ao zagueiro Léo. O atleta ouviu ofensas racistas no clássico Athletiba, que aconteceu no último sábado (25), no Couto Pereira.

Através das redes sociais, o clube Rubro-Negro apresentou a mensagem destacada no uniforme preto: “Não ao racismo”. Aliás, o atleta marcou presença no vídeo da campanha, que tem como slogan: “Ame o Athletico e odeie o racismo”.

“Nesta terça-feira, jogaremos de preto. Pelo Léo. Por todos que sofrem e já sofreram. Por uma sociedade antirracista. Ame o Athletico e odeie o racismo”, publicou o Furacão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Athletico Paranaense (@athleticoparanaense)

Léo, do Athletico, sofre racismo em clássico

Um homem gravou o momento em que o zagueiro deixava o campo após expulsão ainda no primeiro tempo do Athletiba, no Couto Pereira. O torcedor do Coxa passou, então, a proferir diversas ofensas raciais contra o atleta em meio à confusão no gramado.

“Macaco não se cria no Couto Pereira. Vai embora, Léo Pelé, seu preto. Macaco do cara***. Olha para cá, seu macaco”, gritava o agressor.

Nesta segunda-feira (27), o zagueiro Léo, aliás, registrou o Boletim de Ocorrência sobre o racismo sofrido durante o primeiro Athletiba do ano.

“Difícil. Nada fácil. Mas isso tem que ser feito. Luto muito contra essa causa e, infelizmente, passar por isso não é legal. Fiquei muito próximo da minha família nesse momento difícil. Agora, tenho que fazer o necessário para que essa pessoa não cometa mais isso com ninguém. Sim, tenho recebido apoio do Athletico e do grupo, quero agradecer por todo apoio. Quero levantar a cabeça, continuar trabalhando, mas, antes, fazer o que tem que ser feito”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.