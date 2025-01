Corinthians terá maratona de jogos no Paulistão pela frente

O Corinthians teve sua sequência de vitórias encerrada no último domingo (26), na derrota para o São Paulo. Após igualar a melhor marca de triunfos consecutivos no século, o Timão se prepara para uma nova sequência. Desta vez, uma maratona de jogos pelo Campeonato Paulista.

Entre os dias 29 de janeiro e 06 de fevereiro, o Timão entrará em campo quatro vezes. Uma média de quase uma partida a cada dois dias. Além dos confrontos válidos pela quinta, sexta e sétima rodada, o Corinthians terá um jogo antecipado da penúltima rodada.

A maratona começa nesta quarta-feira (29), contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. No sábado (01), volta a campo, desta vez na Neo Química Arena, para encarar o Noroeste, às 18h30. Pouco mais de 48 horas depois, às 21h30 da segunda (03), o clube retorna aos gramados, desta vez para o duelo contra o Novorizontino.

A Federação Paulista de Futebol antecipou a partida contra o Tigre. O duelo do Timão pela Libertadores, contra o Universidad Central, acontece no dia 19, mesma data em que acontecem os demais jogos da rodada. Para encerrar a maratona, o Corinthians tem “apenas” o clássico contra o Palmeiras, na quinta-feira (06), no Allianz Parque.

Com a sequência insana de jogos, Ramón Díaz deve retornar ao revezamento das primeiras partidas. Na rodadas antes do Majestoso, o treinador alternou os jogadores de uma partida para a outra e, apenas no clássico, colocou um time considerado titular.

