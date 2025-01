Quanto custou ao Al-Hilal? Jornal inglês detona passagem de Neymar pela Arábia

O jornal inglês ‘The Sun’ usou um tom austero ao tratar da rescisão contratual de Neymar com o Al-Hilal, oficializada na noite da última segunda-feira, 27. A reportagem se refere à passagem do astro brasileiro pelo futebol saudita como “infeliz” e “decepcionante”, além de usar outros termos como “desastre”. O atacante retorna ao Brasil nos próximos dias para assinar seu regresso ao Santos.

“Neymar fica desempregado após rescindir contrato de £ 2,5 milhões semanais com uma declaração de 45 palavras”, iniciou a matéria no jornal. Na capa, uma foto com os atletas mais bem pagos do futebol mundial, e o brasileiro inserido.

Na sequência, a reportagem informa que o astro “teve sua passagem infeliz pela Arábia Saudita rescindida” e aborda as lesões sofridas pelo atacante desde sua chegada ao Al-Hilal, em 2023. A matéria inclusive responsabiliza essa série de contratempos por uma “saída sem qualquer tipo de cerimônia”.

“O jogador de 32 anos só conseguiu marcar um gol e dar três assistências em apenas sete jogos. Assim se resume uma decepcionante passagem de dois anos na Kingdom Arena”, prosseguiu o jornal.

Custos de Neymar ao Al-Hilal

O jornal catalão “Sport” seguiu pelo mesmo tom crítico dos ingleses e fez uma conta para avaliar quanto o brasileiro custou aos cofres árabes. “Nem um pouco engraçado despender a quantidade de dinheiro gasto na arruinada contratação”, iniciou.

“Cálculos fáceis. O gol custou 90 milhões de euros ao Al-Hilal, e cada partida representou 13 milhões de euros. Sem contar o astronômico salário que ele assinou por duas temporadas”, pontuou o jornal. Não há informações oficiais sobre os valores que totais em torno da contratação do astro, então os números servem apenas como base.

“Neymar sai pela porta de trás de um futebol saudita em que atuou em conta-gotas. Sete partidas, um gol e três assistências são os tristes dados do astro brasileiro”, seguiu.

Al-Hilal oficializa rescisão

O clube saudita comunicou o rompimento com o brasileiro na noite da última segunda-feira, 27, através das redes sociais. No antagonismo ao tom usado pelos ingleses, os brasileiros vibraram com o retorno do principal nome da atual geração do futebol nacional. Não à toa, o regresso do atacante ocupou três dos cinco principais assuntos do ‘X’ entre ontem e hoje, 28.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player’s contract by mutual consent. Thank you and good luck,Neymar ???? pic.twitter.com/9edCVWBGop — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 27, 2025

