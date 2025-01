Alan Patrick mantém protagonismo em início de temporada do Inter

O meio-campista Alan Patrick é o principal jogador do Inter no aspecto técnico e tem êxito como protagonista do time nas últimas temporadas. O desempenho do camisa 10 do Colorado no início de 2025 é animador. Deste modo, gera a expectativa de que consiga manter a performance em alto nível pela equipe. Até aqui, o Internacional já teve dois compromissos oficiais na temporada pelo Gauchão, com quatro gols marcados, e Alan Patrick teve contribuição direta em três deles. Ou seja, o meio-campista tem 75% de participação no time, com um gol e duas assistências.

Esta é a segunda passagem do camisa 10 pelo Colorado, com início em 2022.

A liderança, além de técnica se estendeu para a faixa de capitão como um reconhecimento de seu rendimento em campo. Ele também exerce influência no vestiário sobre os mais jovens pela sua experiência. Na temporada em que retornou ao Inter, Alan Patrick contribuiu de forma coletiva para o time assegurar o vice-campeonato Brasileiro.

Posteriormente, em 2023, passou a se sobressair individualmente com 16 gols e 10 assistências em 62 partidas. Na metade da temporada passada, sofreu com uma lesão em um dois joelhos. A contusão o impediu de atuar por um período.

Alan Patrick constantemente prova a sua importância individual e coletiva no Inter

Mesmo assim, o camisa 10 do Internacional conseguiu ajudar com 12 gols e oito assistências em 45 jogos. A propósito, também recebeu o reconhecimento individual, pois foi eleito para a seleção do Campeonato Brasileiro da CBF. Além disso, também integrou o time ideal do canal ESPN, que coroa os principais jogadores do torneio com o prêmio “Bola de Prata”. Esta regularidade de Alan Patrick possibilita que seja cogitada uma convocação para a Seleção Brasileira mesmo com seus 33 anos. O meio-campista, aliás, é uma peça-chave no esquema tático de Roger Machado em diversos cenários, além da técnica. Ele não se limita a concluir jogadas ou ser o principal assistente, pois funciona como o maestro da equipe ao controlar o ritmo da partida.

Além disso, seus passes cirúrgicos encontram espaços nos sistemas defensivos dos adversários. No aspecto tático, o camisa 10 costuma orientar seus companheiros em campo e frequentemente assume a responsabilidade em episódios decisivos e de pressão.

O destaque do camisa 10, evidentemente, desperta o interesse de outros clubes. Inclusive, recentemente o Colorado rejeitou uma oferta de cinco milhões de dólares (pouco mais de R$ 30 milhões na cotação atual) de um clube norte-americano. A decisão reforça a importância do jogador para o Inter e também expõe a avaliação da diretoria que o sucesso na retomada do caminho dos títulos está diretamente conectado a sua permanência no elenco.

