A caminho do Brasil, Neymar desabafa sobre malas: ‘Desespero’

De malas prontas! Neymar, que rescindiu com o Al-Hilal na última segunda-feira (27), deve embarcar nas próximas horas para o Brasil, para ser apresentado e anunciado pelo Santos, que usou um vídeo com a voz de Pelé para convencer o craque a retornar para o clube.

Dessa forma, o jogador vai deixar a Arábia Saudita, onde estava morando desde 2023, e voltar a morar em São Paulo, onde ele nasceu. Assim, ele e sua família arrumam as malas para fazer a viagem.

Em suas redes sociais, Neymar postou uma foto de algumas malas prontas e desabafou sobre a situação, afirmando que é um desespero essa arrumação.

“Muito ruim arrumar mala. Que desespero!”, escreveu.

Neymar se despede do Al-Hilal

Mais cedo, Neymar também usou as redes sociais para se despedir do Al-Hilal e, portanto, agradecer pelo tempo em que ficou no clube.

“A todos do Al Hilal, aos fãs, obrigado!! Dei tudo para jogar e gostaria que tivéssemos melhores momentos em campo juntos. À Arábia Saudita, obrigado por proporcionar a mim e à minha família uma nova casa e novas experiências. Agora conheço o verdadeiro saudita e tenho amigos para a vida toda. Sempre senti seu amor e paixão pelo jogo. Estarei acompanhando sua jornada como clube e país até 2034. Seu futuro será incrível, coisas especiais estão acontecendo. E eu sempre vou te apoiar”, escreveu Neymar.

O brasileiro ficou pouco mais de um ano e meio no clube saudita, no entanto, sofreu com lesões e atuou em apenas sete jogos.

