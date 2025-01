Grêmio não desiste da contratação do lateral-esquerdo Lucas Esteves

O Grêmio se movimenta para preencher as lacunas no elenco que a diretoria e comissão técnica identificaram. O vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato, confirmou que o clube tinha algumas negociações em andamento por reforços, entre elas um lateral-esquerdo. Assim, uma das conversas em questão é por Lucas Esteves, que pertence ao Vitória. O Imortal se mantém confiante em um desfecho positivo, mesmo com a recusa do clube baiano, que se baseou em argumentações jurídicas.

Deste modo, o Tricolor Gaúcho se mobilizou e elaborou dois planos na tentativa de solucionar de forma rápida a indefinição jurídica com o Leão da Barra. A primeira missão do Grêmio é tentar chegar a um consenso de maneira amigável com o Rubro-Negro baiano. A iniciativa é por tentar provar ao clube nordestino que suas alegações jurídicas para evitar a conclusão da transferência não são legais.

Além disso, o Imortal vive a expectativa de que tenha a colaboração de Lucas Esteves e seus empresários para convencer o Vitória pela conclusão do negócio. Se não houver um consenso de forma pacífica com o clube baiano, os gaúchos ensaiam acionar a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Trata-se de um tribunal arbitral que a CBF instituiu para solucionar divergências entre os clubes.

Simultaneamente a isso, o plano do Grêmio é entrar com um processo que lhe garanta o direito de fechar a contratação de Lucas Esteves. O clube gaúcho vai argumentar que a multa rescisória foi paga e enviará um pedido de tutela com caráter de urgência. Portanto, o intuito é garantir uma sinalização positiva instantânea e na condição de uma liminar. Neste contexto, o Grêmio acredita que vai receber uma resposta positiva rápida.

Entenda a indefinição judicial

O Tricolor Gaúcho enviou a quantia referente à multa rescisória de um milhão de dólares (R$ 5,9 milhões na cotação atual) prevista no contrato com os baianos. Contudo, o Leão da Barra promoveu a devolução do montante ao Imortal, pois acionou uma cláusula em seu vínculo. Tal item permite que o clube nordestino garanta a permanência de Lucas Esteves. Para isso terá que desembolsar 100 mil dólares (o equivalente a R$ 587 mil na cotação atual) ao atleta.

Por meio de um comunicado enviado ao portal “GZH”, o Vitória se pronunciou e explicou como funciona a cláusula no contrato.

“Na hipótese de exercício de Cláusula Indenizatória pelo ATLETA para transferência a outra agremiação, será resguardado ao VITÓRIA o direito à recusa da transferência, mediante o pagamento, pelo VITÓRIA, em favor do ATLETA, do valor de U$D (cem mil dólares americanos), ou o valor equivalente em Reais (dólar compra) no dia da comunicação do ATLETA ao CLUBE. O pagamento será realizado em até 05 (cinco) dias úteis da comunicação de recusa pelo VITÓRIA ao ATLETA”

O Grêmio, aliás, discorda desta manobra do Leão da Barra, pois alega que a cláusula que o clube baiano utiliza como impeditivo é inválida. Afinal, o Tricolor Gaúcho argumenta que tal cláusula anularia a multa rescisória, uma condição considerada ilegal pela Lei Pelé e pela Lei Geral do Esporte. Internamente, a direção do Imortal acredita que esta será a avaliação da CNRD.

Vitória ameaça denunciar o Grêmio

O clube nordestino ameaça ir à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) contra o Imortal. Isso porque a direção do Rubro-Negro baiano acusa que houve um aliciamento de Lucas Esteves por parte dos gaúchos. Por sinal, o Grêmio passou a ter interesse na contratação do lateral-esquerdo pelo bom rendimento em 2024. Na temporada passada, o jogador atuou em 51 jogos, marcou dois gols e deuquatro assistências. Além disso, foi campeão estadual com o Leão da Barra e integrou o elenco que assegurou a classificação para a Sul-Americana de 2025. Vale ressaltar que o vínculo de Lucas Esteves com o Leão da Barra se encerra ao fim deste ano.

