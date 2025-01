Volpi garante comprometimento no Grêmio: ???Sei o clube que estou pisando???

O Grêmio promoveu a apresentação do goleiro Tiago Volpi, nesta terça-feira (28), no CT Luiz Carvalho. O Imortal fechou a contratação do arqueiro em movimento que não estava no planejamento do clube. Afinal, sofreu com a saída inesperada de Marchesín para o Boca Juniors.

Volpi engrandeceu a oportunidade em atuar pelo Tricolor Gaúcho e assegurou comprometimento em sua passagem.

“Meu pensamento é ganhar o dia a dia. Acho que em um clube com a grandeza do Grêmio, não basta fazer o simples para se firmar. Tem que fazer a diferença e conquistar coisas importantes. Sei bem para onde estou vindo, sei o clube que estou pisando. Conheço a história do clube. Quero deixar o meu melhor e ganhar a confiança do torcedor”, assegurou o goleiro.

Contudo, a negociação pelo arqueiro e o posterior desfecho positivo não tiveram uma boa aceitação pela torcida. Ao ser questionado sobre este cenário, Tiago respondeu com naturalidade e minimizou que tal situação possa interferir em seu desempenho.

“Não consigo controlar o que vem de fora. Consigo controlar o que está na minha cabeça, o que está no meu corpo. Estou vivendo o ápice da minha carreira. Seria muito fácil falar palavras bonitas para o torcedor e não render dentro de campo. Tenho que deixar o meu melhor em campo”, frisou o arqueiro.

‘Estar no Grêmio é um sonho’

Volpi é natural de Santa Catarina, mas se mudou com seus familiares para Santa Cruz do Sul, município no Rio Grande do Sul, aos 12 anos de idade. Assim, ele assegurou que atuar pelo Imortal é a concretização de um desejo de sua infância.

“Minha família tem muitos gremistas e tenho uma boa porcentagem de amigos que são gremistas. Não poderia perder essa oportunidade de jogar no Grêmio. Cheguei com 12 anos em Santa Cruz do Sul e dois anos depois estava na base do São José. Estar no Grêmio é um sonho desde o primeiro dia que pisei no Rio Grande do Sul”, finalizou o goleiro.

Vale relembrar que ele chega em uma transferência sem custos entre clubes, pois estava livre no mercado após rescindir seu contrato com o Toluca, do México. Ele estava atuando frequentemente pela equipe e realizou alguns treinos com o elenco do Tricolor Gaúcho. Assim, apresenta condições de fazer a sua estreia pelo Grêmio já contra o Monsoon, nesta quarta-feira (29).

