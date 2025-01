Em processo, Leila Pereira afirma que foi ‘brutalmente agredida’ por Dudu

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, entrou com mais de um processo contra o Dudu, atualmente no Cruzeiro, mas que atuou por anos no Verdão. Em um processo cível, por danos morais, como adiantou o J10 exclusivamente, ela pediu uma indenização de R$ 500 mil

No entanto, de acordo com a “ESPN”, a dirigente afirmou que foi ‘brutalmente agredida’ por Dudu e entrou com processo criminal, de injúria (ofender a dignidade e decoro) e difamação (atribuir fato ofensivo à reputação).

Além disso, Leila, que não tem interesse na realização de uma audiência de conciliação, também pediu que o atacante realize uma publicação nas redes sociais, referente à sentença, sob pena diária de R$ 10 mil, caso ele não a cumpra. Por fim, que o ex-atacante do Palmeiras seja condenado ao pagamento dos honorários, bem como custas e despesas processuais.

Dessa forma, ainda segundo a emissora, caso a presidente do Verdão vença na Justiça, esse valor será doado integralmente a uma entidade que abriga mulheres em condições de vulnerabilidade.

Confusão entre Dudu e Leila

O Palmeiras lançou a nova camisa para temporada em evento no dia 13 de janeiro, em São Paulo. Presente na celebração, a presidente Leila Pereira concedeu uma breve coletiva de imprensa no local e causou polêmica ao comparar a postura de Dudu e Rony no ‘fim de ciclo’ pelo Alviverde.

A mandatária afirmou que Dudu ”saiu pela porta dos fundos”, enquanto Rony, caso deixe o clube, fará isso pela saída principal. Leila ainda disse que o reforço do Cruzeiro trouxe prejuízo de milhões aos cofres do Alviverde.

“Completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum (…). Ele sai pela porta da frente, o Dudu saiu pela dos fundos”, concluiu Leila.

Dudu, por sua vez, rebateu a mandatária através das redes sociais com uma foto com todos os títulos conquistados pelo clube paulista. “O caminhão estava pesado e me mandaram sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC”.

Por fim, o jogador comentou em uma publicação do jornalista Benjamin Back, que postou um vídeo de Leila falando sobre a pré-temporada do Verdão e dando a sua opinião sobre os clubes que realizam a pré-temporada fora do país. Na legenda, ele escreveu: “podem gostar ou não da Leila Pereira, mas ela fala o que pensa, na lata!”.

Assim, Dudu respondeu a publicação referente à legenda, marcando o jornalista e contrariando sobre a presidente “falar na lata” e a chamou de falsa.

