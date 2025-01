Santos encaminha contratação de Deivid Washington, do Chelsea

Depois de Neymar, o Santos ecaminhou a contratação por empréstimo do atacante Deivid Washington junto ao Chelsea (Inglaterra). Em reunião nesta terça-feira (28), os representantes do jogador conseguiram a liberação no clube inglês. O Peixe, assim, venceu a concorrência de outros europeus. O empréstimo do atleta deve ser de seis meses. Faltam detalhes bucrocráticos. A informação inicial é do “Diário do Peixe”.

Aos 19 anos e sem espaço no elenco principal do Chelsea, o atacante chegaria ao Peixe para recuperar o alto nível. Ele foi vendido por R$ 79 milhões em 2023. A princípio, a prioridade do clube inglês era um negócio para a Europa enquanto Deivid já afirmava que a prioridade era o retorno ao Alvinegro. No entanto, a vontade do garoto pesou.

Deivid tem quatro gols e uma assistência em sete jogos entre Premier League 2, EFL Trophy e Copa da Liga Inglesa. Já pelo Sub-21 na temporada, são 10 gols e 1 assistência em 18 duelos. Atualmente, está representando o Brasil no Sul-Americano Sub-20.

Na passagem pelo Alvinegro Praiano, Deivid Washintgon estreou na equipe profissional em 2023. Somou 16 partidas e dois gols marcados. Agora, o garoto vai atuar ao lado do meia-atacante Neymar Jr no retorno do craque ao clube. Ele terá a concorrência com Tiquinho Soares, Wendel Silva e Luca Meirelles.

