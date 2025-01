Fluminense recusa proposta por Arias

Arias no treino do Fluminense; Fluminense recusou proposta do Olympiacos - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense recusou uma proposta do futebol europeu pelo craque Jhon Arias. A oferta do Olympiacos (GRE) não agradou a diretoria tricolor, que considerou baixo os valores, recusando seguir na negociação.

Segundo informações do “ge” desta terça-feira (28), o Fluminense não deu prosseguimento à conversa. Dessa forma, o jogador ainda segue no clube apesar de seu interesse em atuar no futebol da Europa.

Flu e Arias têm um acordo que o clube das Laranjeiras aceitará uma proposta para algum time europeu, desde que nos valores considerados ideais pelo Fluminense. O colombiano, no entanto, recusou proposta do Zenit, pois não tem interesse em atuar na Rússia.

Ainda há, no entanto, uma oferta do Fluminense para renovar o contrato do craque, que vai até 15 de agosto de 2026. Na mesa, há uma proposta salarial acima da casa do R$ 1 milhão, o que não foi aceito por Arias.

Arias é dúvida no Fluminense

Jhon Arias ainda não atuou em 2025. Afinal, sentiu um desconforto muscular e passará por uma nova avaliação antes do duelo contra o Botafogo, nesta quarta (29), pela sexta rodada do Carioca.

Depois de ficar ausente dos treinos no CT Carlos Castilho, o colombiano está recuperado, vem treinando com bola e pode ser a novidade no primeiro clássico do Tricolor no ano.

