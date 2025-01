Flamengo já prepara anúncio do zagueiro Danilo

O Flamengo quer anunciar a contratação do zagueiro Danilo o mais rápido possível. O jogador, de 33 anos, chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (28) e finaliza os trâmites na quarta para se tornar atleta oficial do clube rubro-negro por dois anos. A informação é do “Uol”.

Danilo já embarcou para o Brasil e deve chegar ao Rio por volta das 20h. O jogador fará a bateria de exames médicos durante a manhã e após o almoço de quarta. Depois disso, o zagueiro deve assinar o contrato e ser anunciado como reforço do Flamengo. A apresentação, aliás, deve acontecer na quinta ou na sexta-feira.

Na quinta-feira, Danilo pode assistir ao Flamengo atuar em campo diante do Sampaio Corrêa. No entanto, a presença não é certa. Para tê-lo já na Supercopa do Brasil no próximo domingo, o clube teria que correr contra o tempo para que o nome do jogador saísse no BID. Além disso, Danilo terá poucos dias de treino ao lado dos novos companheiros.

Nascido em de Bicas (MG), o capitão da Seleção está na Europa desde 2012, e defendeu Porto, Real Madrid, Manchester City e, por último, a Juventus.

Por fim, Danilo entendeu que era necessário voltar ao futebol brasileiro. Mesmo com uma proposta do Santos, clube que o projetou, optou por assinar com o Flamengo. A estrutura, assim como as disputas do Mundial e da Libertadores pesaram na escolha do lateral, que chega ao clube como zagueiro.

