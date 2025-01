Vasco informa rescisão com Serginho, que jogará na Turquia

O atacante Serginho está de saída do Vasco. O Cruz-Maltino informou nesta terça-feira (28) sobre a rescisão de contrato do jogador, que defenderá o Fatih Karagumruk, da segunda divisão turca.

Segundo o “ge”, Serginho abre mão de receber metade do salário até o fim de dezembro, quando seu contrato se encerraria. Assim, a outra metade, além dos R$ 900 mil atrasados em luvas e comissão de seu empresário serão conferidas em 11 parcelas até o fim de 2025.

LEIA MAIS: Hugo Moura analisa briga por titularidade e exalta elenco do Vasco: ‘Muito qualificado’

Serginho chegou em 2023 no Vasco, mas nunca se firmou. Atuou em 17 jogos oficiais (e dois amistosos). Nove destas partidas foram no ano de sua chegada, quando anotou dois importantes gols na luta contra o rebaixamento. O segundo foi o mais memorável, já que foi graças a ele que o Vasco venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e conseguiu a permanência na Série A. Em 2024, perdeu mais espaço, realizando apenas cinco partidas e indo para o Criciúma por empréstimo. Lá, fez somente três partidas.

Retornou de empréstimo em 2025, ajudando a equipe nas três primeiras rodadas do Carioca (todas como titular). Ele, porém, não fez gol, nem contribuiu com assistência nos duelos.

Confira o anúncio do Vasco

“O Vasco da Gama informa que acertou a rescisão de contrato do atacante Serginho. O atleta chegou a um acordo com o clube para o encerramento do vínculo. Foram 19 jogos pelo Gigante e dois gols marcados. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.