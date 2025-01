Renato Augusto, do Fluminense, precisará de cirurgia no ombro

O meia Renato Augusto, do Fluminense, desfalcará a equipe por tempo indeterminado. Isso porque o jogador deverá passar por cirurgia para corrigir a luxação no ombro esquerdo, sofrida contra o Madureira, no último domingo (26).

Segundo o “Lance!”, em publicação desta terça-feira (28), os exames realizados na segunda (27) indicaram necessidade de intervenção cirúrgica. Não se sabe, porém, o tempo de recuperação. Dependendo do grau, é possível que ele volte em um mês.

Renato sofreu a lesão logo em sua estreia na temporada. Afinal, ele não atuara nas quatro primeiras rodadas do Carioca. Quando, enfim, foi titular, se lesionou aos nove do segundo tempo, precisando sair do campo para a entrada de Riquelme Felipe.

O meia, hoje com 36 anos, chegou para a temporada 2024 proveniente do Corinthians. Ele foi um pedido de Fernando Diniz, então técnico do clube. No Fluzão, porém, Renato Augusto não se encontrou, fazendo somente 33 aparições, com um gol e uma assistência. Destas, foi titular apenas dez vezes.

