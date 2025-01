Santos prepara proposta para Arthur, a pedido de Neymar

O Santos já prepara uma proposta ao volante Arthur, da Juventus (Itália). O jogador tem contrato com os italianos até junho de 2026, mas não atua desde maio e vinha sofrendo com lesões. Na Juve há cinco anos, chegou a ser emprestado ao Liverpool (Inglaterra) e Fiorentina (Itália), porém não rendeu. A informação inicial é do “Diário do Peixe”.

A ideia do Santos é uma contratação por empréstimo. No entanto, o estafe do jogador ainda não recebeu contato formal da equipe da Baixada, mas enxerga com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. O Peixe tem otimismo, e a expectativa é que as conversas evoluam nos próximos dias. A negociação é um pedido do craque Neymar Jr, que está retornando ao clube.

Além de Arthur, o astro também pediu Pogba e Sergio Ramos, ambos livres no mercado. Outros nomes comentados foram os de Thiago Silva, Marcelo e Paulo Henrique Ganso. O Peixe considera, porém, que Arthur e Leandro Paredes são “possibilidades reais”.

Arthur pertence à Juventus, mas disputou a última temporada europeia pela Fiorentina. Ele teve boa passagem por empréstimo em Florença, mas acabou não sendo comprado. Como tem contrato com a Juve, o ex-gremista se reapresentou em Turim, mas até agora não entrou em campo pela “Velha Senhora” em 2024/25.

Por enquanto, o Santos tem nove reforços, oito além de Neymar: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral-direito Leo Godoy, os meio-campistas Thaciano, Zé Rafael e Barreal e os atacantes Gabriel Veron e Tiquinho Soares. Além disso, o clube encaminhou a volta de Deivid Washington, do Chelsea.

