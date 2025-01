??rbitro envolvido em polêmica com Liverpool e Klopp faz revelação bombástica

BRENTFORD, ENGLAND - DECEMBER 26: Match Referee, David Coote looks on during the Premier League match between Brentford FC and Tottenham Hotspur at Brentford Community Stadium on December 26, 2022 in Brentford, England. (Photo by Eddie Keogh/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O árbitro David Coote, que foi protagonista por polêmica em que criticou o Liverpool e o ex-técnico da equipe Jürgen Klopp, voltou a ser destaque na mídia. Afinal, em uma entrevista ao tabloide inglês “Then Sun”, o juiz expôs que é homossexual. Assim, ele também indica que optou por manter em sigilo sua orientação sexual por receio de retaliações.

“Sou homossexual e tenho tido dificuldades em me sentir orgulhoso de ser eu próprio desde há muito tempo. Recebi abusos profundamente desagradáveis durante a minha carreira de árbitro e acrescentar a minha sexualidade a isso teria sido muito difícil”, esclareceu o ex-árbitro.

David ainda frisou que era dominado pelo sentimento de vergonha no decorrer de sua adolescência por sua orientação sexual. Posteriormente, afirmou que admitiu ao seus pais que era homossexual aos 21 anos e aos seus amigos quatro anos depois.

“A minha sexualidade não é a única razão que me levou a estar nessa posição. Mas não estou a contar uma história autêntica se não disser que sou homossexual e que tive grandes dificuldades em esconder isso. Escondi as minhas emoções quando era um jovem árbitro e escondi também a minha sexualidade, uma boa qualidade como árbitro, mas uma péssima qualidade como ser humano. Isso levou-me a toda uma série de comportamentos”, complementou Coote.

Polêmica com Klopp e Liverpool

O vazamento de um vídeo em que faz críticas ao Liverpool e ao seu ex-treinador Jürgen Klopp teve repercussão mundial. Após o escândalo, ele foi suspenso em novembro e passou a ser alvo de inquérito. Alguns dias depois a essa polêmica, o jornal inglês “The Sun” tornou público um vídeo em que supostamente o árbitro novamente comete uma irregularidade. Dessa vez, a acusação foi por cheirar um pó branco no decorrer da disputa da Euro no segundo semestre do ano passado. Após isso, a PGMOL alegou que houve a ligação de novas denúncias ao profissional. Por fim, o órgão da arbitragem do futebol inglês anunciou a demissão de Coote na sequência.

O ex-juiz também se manifestou sobre esses episódios, pediu perdão por suas atitudes, mas que não correspondem com o que ele entende como ideal nos dias atuais.

“Este foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Assumo toda a responsabilidade pelos meus atos, que ficaram muito aquém do que se esperava de mim. Peço imensa desculpa por qualquer ofensa causada pelas minhas ações e pelo destaque negativo que deram ao jogo que adoro. Espero que as pessoas compreendam que se trata de momentos privados, tirados numa altura muito difícil da minha vida. Não refletem quem eu sou hoje ou o que penso”, se posicionou David.

Consumo de droga

Ele ainda confessou que o questionável pó branco em que ingere era cocaína, além do que não estava sóbrio no registro em que proferiu ofensas a Klopp e ao Liverpool.

“Não me reconheço no vídeo da cocaína. Não consigo lembrar-me de como me sentia na altura, mas era eu. Estava a lidar mal com os horários e não havia oportunidade de parar. E dei por mim nessa posição, a fugir. Sinto-me culpado pelo que fiz, mas estou a tentar ser a melhor pessoa que posso ser agora. Tomei medidas para tentar ser o melhor possível, tanto do ponto de vista físico como do bem-estar mental. A outras pessoas que estejam na minha situação, eu diria para procurar ajuda e falar com alguém, porque se se engarrafa tudo como eu fiz, tem de sair de alguma forma”, concluiu o ex-árbitro.

Coote consumiu o pó branco nas vésperas do embate entre Portugal e França pelas quartas de final da edição de 2024 da Eurocopa. Na oportunidade, o profissional ficou responsável por assumir o controle do VAR.

