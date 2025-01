Botafogo busca mais três reforços para o sistema ofensivo

A um mês do fim da janela de transferências, o Botafogo priorizará a busca por atacantes na reta final do mercado da bola. A intenção do clube é contratar mais três reforços dos quais dois pontas e um centroavante. O principal nome da SAF é fechar um acordo com Bitello, do Dínamo Moscou. A informação inicial é do “ge”.

O Botafogo teve a perda de vários jogadores do elenco principal. Diante disso, o clube projetou contratar oito nomes para repor as saídas dessa temporada. O Alvinegro soma, até o momento, quatro contratações: o goleiro Léo Linck, os zagueiros Jair Cunha e David Ricardo e o atacante Artur. O volante Wendel, aliás, chegará em junho.

A prioridade segue sendo Bitello, do Dínamo Moscou. Aos 25 anos, o meio-campista é visto pela diretoria da SAF como um atleta versátil. Ele chegaria ao elenco para suprir a ausência do argentino Thiago Almada. Aliás, os russos já aceitaram a proposta de 18 milhões de euros (cerca de R$ 112 milhões) do Botafogo pelo atleta. No entanto, o entrave segue sendo a pedida do Dínamo de que o alvinegro pague metade desse valor, ou seja, 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 56 milhões) de entrada.

Com relação ao novo centroavante, o nome de Arthur Cabral, afinal, está na lista do departamento de futebol. Até o momento, ainda não houve uma proposta oficial para o jogador. Em conversas informais, a diretoria do Benfica estima que uma negociação giraria em torno de 18 milhões de euros (cerca de R$ 112 milhões).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.