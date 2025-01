Klopp veste a camisa do Bragantino e assistirá ao jogo contra o Palmeiras pelo Paulistão

Klopp está no Brasil conhecendo mais sobre a estrutura do Bragantino - (crédito: Foto: Ari Ferreira | Red Bull Bragantino )

O alemão Jürgen Klopp, chefe global de futebol da Red Bull, está no Brasil e posou nesta terça-feira (28) com a camisa do Bragantino, um dos clubes administrados pela empresa. O ex-técnico do Liverpool conversou com funcionários no escritório da multinacional do ramo de energéticos, em São Paulo.

Aproveitando a passagem pela capital paulista, Klopp assistirá ao duelo entre Palmeiras e Bragantino, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Estadual. Mais cedo, ele acompanhou o jogo do sub-17 do Massa Bruta contra o Red Bull Salzburg, pela Puma Cup, que ocorreu no Centro de Formação de Atletas (CFA), CT do São Paulo em Cotia.

Na próxima quinta-feira (30), Klopp vai visitar o CT do Bragantino, o Centro de Performance e Desenvolvimento (CPD), em Atibaia. Dessa maneira, vai conhecer a estrutura do local e conversar com o treinador Fernando Seabra.

Klopp poderá ainda assistir ao jogo entre Bragantino e Novorizontino na sexta-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O jogo é válido pela sexta rodada do estadual.

