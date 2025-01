Botafogo toma decisão sobre Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk

Marlon Gomes permanece no Shaktar Donetsk - (crédito: Foto: Divulgação / Shaktar Donetsk)

O Botafogo desistiu da contratação de Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk. A direção encerrou a negociação por considerar que o setor de meio-campo tem jogadores suficientes para a temporada. Além disso, o Alvinegro acertou com Wendel, que vai se apresentar ao clube em junho. A informação é do “ge”.

Os ucranianos, aliás, pediam cerca de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões na cotação atual) para negociar Marlon Gomes. O jogador gostou da ideia de retornar ao Brasil para ficar perto da família, mas o negócio, no momento, não vai mais acontecer.

Marlon atua como segundo volante, mas também já jogou em posições mais avançadas e até como ponta esquerda no Vasco, clube onde foi revelado. Na Seleção Brasileira sub-20, sob o comando de Ramon Menezes, teve a oportunidade de atuar até como lateral-direito.

O Botafogo tem Gregore, Allan, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Patrick de Paula e os jovens Kauê e Newton que podem atuar na posição.

