São Bernardo x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos visita o São Bernardo nesta quarta-feira (29/01), às 18h30, no estádio 1° de maio, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Peixe vai tentar reencontrar o caminho das vitórias e se recuperar após três jogos sem vitória. Já o Bernô é o líder do Grupo D, com nove pontos e três triunfos em quatro partidas e tenta manter o embalo no Estadual.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV, Nosso Futebol+, UOL Play e Zapping Sports.

Como chega o São Bernardo

Como chega o Santos

Em contrapartida, o técnico Pedro Caixinha terá muitos desfalques para a partida. Afinal, Thaciano trata de um processo inflamatório leve na coxa esquerda, que o fez ser substituído ainda no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras e está fora. O atacante Lucas Braga trata de dores na região lombar. Já Willian Bigode, com uma lesão na coxa direita, está em trabalho de transição para o gramado ainda com a fisioterapia. Além disso, o lateral-direito Hayner, o meia Patrick, além dos atacantes Wendel Silva e Yusupha Njie fazem trabalho de fortalecimento muscular e são dúvidas.

SÃO BERNARDO X SANTOS

Campeonato Paulista – quinta rodada

Data e horário: 29/1/2026, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio 1° de maio, em São Bernardo (SP)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano e Pedro Carrerette; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Pará; Léo Jabá, Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel. Técnico: Ricardo Catalá

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, João Schmidt (Hyan) e Diego Pituca; Miguelito, Guilherme e Tiquinho Soares (Meirelles). Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa

VAR: Ilbert Estevam da Silva

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.