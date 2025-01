Caio Maia tem lesão confirmada e é mais um problema para o técnico do Atlético

Cuca tem enfrentado dias difíceis à frente do Atlético. Com poucas contratações, ele já solicitou à diretoria a chegada de atacantes e, pelo menos, um zagueiro. No entanto, ele ganhou mais um problema: Caio Maia está lesionado.

O jogador passou por exames de imagem, que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco. Assim, ele precisará passar por um procedimento cirúrgico. O Atlético ainda divulgará a data da cirurgia.

A lesão aconteceu no jogo contra o Orlando City, nos Estados Unidos, pela FC Series. Caio Maia estava no banco de reservas e entrou em campo para substituir Hulk aos 35 minutos do segundo tempo.

Caio Maia está no Galo desde abril de 2022. Ele foi contratado inicialmente por empréstimo junto à Ponte Preta, com opção de compra. O clube firmou vínculo com o jogador até o fim de 2027.

