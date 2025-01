Ponte Preta x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians visita a Ponte Preta nesta quarta-feira (29/01), às 19h45, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Timão viu sua sequência de 10 vitórias seguidas acabar, ao perder o clássico para o São Paulo em seu último compromisso e tenta a reabilitação. Já a Macaca está sem vencer há três jogos e também precisa dos três pontos para se recuperar no Estadual.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TNT e da MAX.

Como chega a Ponte Preta

A Ponte Preta está sem vencer a três jogos, apesar da vitória na primeira rodada do Campeonato Paulista. Aliás, após os três empates, a Macaca está com apenas seis pontos e ocupa o terceiro lugar no Grupo D, fora da zona de classificação para a próxima fase do torneio. Contudo, para o embate contra o Corinthians, o técnico Alberto Valentim terá alguns desfalques. Afinal, além de Rodrigo Souza e Jhonny Lucas, que aguardam liberação do departamento médico, Jean Dias e Maguinho também não estão confirmados na partida. Os dois deixaram o último embate com dores e serão reavaliados. Assim, o treinador pode ter mudanças para a partida.

Como chega o Corinthians

Invicto até a derrota para o São Paulo, neste domingo (26), o Corinthians registrava boa sequência de três vitórias na temporada de 2025. Contudo, com o resultado negativo, o Timão caiu para a vice liderança do Grupo A, com nove pontos, atrás apenas do líder Mirassol devido ao saldo de gols. Contudo, para o embate em Campinas, o técnico Ramón Díaz pode fazer mudanças para preservar alguns titulares, visando o calendário enxuto que o Timão vai enfrentar no próximo mês. O certo é que Gustavo Henrique, Maycon e Garro estão fora, no departamento médico. Além disso, Breno Bidon e Felipe Longo estão com a Seleção Sub-20 e também são desfalques.

PONTE PRETA X CORINTHIANS

Campeonato Paulista –quinta rodada

Data e horário: 26/1/2026, às 18h30 (de Brasília)

Local: Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

PONTE PRETA: Diogo Silva; Saimon, Emerson e Artur; Maguinho (Pacheco), Élvis (Dudu), Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Danilo Barcelos; Éverton Brito. Técnico: Alberto Valentim

CORINTHIANS: Hugo Souza; Leo Mané, André Ramanho, Cacá e Hugo; Raniele, Martínez, Carrillo e Coronado; Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto (Romero). Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Marcio Henrique de Gois

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.