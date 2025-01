Monsoon x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio enfrenta o Monsoon no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, às 22h (de Brasília), nesta quarta-feira (29), pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O Imortal ocupa a primeira colocação do Grupo A, com quatro pontos, e o estreante na Primeira Divisão do Estadual aparece em terceiro lugar do C, com três pontos.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva pelo Premiere.

Como chega o Monsoon

O estreante na elite gaúcha perdeu em seu primeiro compromisso no Estadual, mas conseguiu uma recuperação rápida, j[a que venceu o Pelotas. O embate contra o Grêmio simboliza o primeiro confronto diante de um integrante da Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Trata-se também de um duelo representativo para o atacante Leandro Moura, que já defendeu o Imortal.

Como chega o Grêmio

O Tricolor Gaúcho segue invicto após suas duas primeiras partidas no Estadual. Isso porque empatou com o Brasil de Pelotas na estreia e depois venceu o Caxias por 4 a 0, no último domingo (26), na Arena. Assim, o Grêmio garantiu a proeza de não ter a sua defesa vazada por dois jogos seguidos. Tal feito não ocorria desde agosto do ano passado.

Por outro lado, o Imortal busca a sua primeira vitória como visitante no torneio. O técnico Gustavo Quinteros ensaia poupar a maior parte dos seus titulares pelo desgaste físico. Portanto, apenas o goleiro Gabriel Grando e Aravena provavelmente vão seguir no time titular. Ainda há disputa na lateral esquerda entre Pedro Gabriel e Viery, além de outra no meio de campo. No caso entre Edenilson e Monsalve para atuar na vaga de Cristaldo. Aliás, há grandes chances de Cuéllar, principal contratação da primeira janela estrear pela equipe.

MONSOON X GRÊMIO

3ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 29/01/2025, às 22h (de Brasília)

Local: Estádio do Vale, Novo Hamburgo (RS)

Monsoon: Anderson Max; Jô, Marcos Arthur, Jeder e Cássio; Adriel, Jeferson e Montefiori; Tony Júnior, Leandro e Matheus Batista. Técnico: China Balbino.

Grêmio: Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Pedro Gabriel (Viery); Dodi, Cuéllar e Monsalve (Edenílson); Aravena, André Henrique e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Francisco Soares Dias (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Fagner Bueno Cortes (RS)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

