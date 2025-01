Vasco deve ter time mesclado contra o Maricá

Fábio Carille na beira do campo - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

O Vasco recebe o Maricá, nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília) em São Januário, pela sexta rodada da Taça Guanabara. Para o confronto, o técnico Fábio Carille planeja utilizar um time mesclado. Ou seja, vai poupar alguns titulares e dar oportunidades a outros com menos minutagem. O goleiro Léo Jardim e o atacante Vegetti devem ser um dos poucos mantidos na equipe. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa.

Jogadores como Payet, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Puma Rodriguez, Máxime Dominguez, Souza e Victor Luís devem receber oportunidades na equipe titular. Assim sendo, pode haver uma mudança completa no meio-campo e nas laterais do Cruz-Maltino. A ideia da comissão técnica é em fazer testes no duelo.

O elenco principal do Vasco estreou na temporada na última quinta-feira (23) e acumula duas vitórias: 2 a 0 contra o Madureira e 4 a 1 na Portuguesa-RJ. Dentre os reforços do clube, o zagueiro Maurício Lemos é o único que ainda não está à disposição de Fábio Carille.

Com nove pontos conquistados, o Vasco é o terceiro colocado do Campeonato Carioca e pode tomar a liderança, que neste momento pertence ao Maricá, com 11 pontos. Entre eles está o Volta Redonda, que também tem nove pontos, mas tem mais vitórias (três) que o time cruz-maltino.

