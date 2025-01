Abel defende divisão do elenco e compara seus títulos no Palmeiras com os de Klopp

O t..cnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do G Novorizontino, durante partida v..lida pela fase de grupos, do Campeonato Paulista, S..rie A1, na Arena Barueri. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

O Palmeiras acumula uma sequência negativa no Campeonato Paulista. No empate sem gols contra o Bragantino, na noite desta terça-feira (28), no Allianz Parque, o Verdão chegou ao segundo jogo sem vitória no Campeonato Paulista.

Apesar de mais uma partida sem vencer, o técnico Abel Ferreira pontuou que a equipe está dentro do esperado. Por conta da quantidade de partidas em pouco tempo, o português não esperava que as dinâmicas funcionassem de forma tão rápida e defendeu a divisão do elenco.

“Hoje é dentro daquilo que nós esperávamos. 20 dias de trabalho, cinco jogos feitos. Não estava esperando ver uma dinâmica, com as várias trocas que fizemos. Sabemos o que estamos fazendo, sabemos qual é o caminho. Foi uma decisão minha de dividir o elenco. A primeira fase começou dia 15 e acaba dia 22 de fevereiro. Tenho certeza, com meus jogadores, que vamos construir uma equipe competitiva, capaz de entrar em todas as competições para lutar por títulos”, ressaltou.

Na partida contra o Bragantino, os passes errados foram o que mais preocuparam Abel. Entretanto, o treinador garantiu que o Paulista está sendo utilizado para rodar os jogadores e que não haverá problema caso o título não venha.

“Hoje o que mais preocupou foi a quantidade de passes errados, foram muitos. Isso mostra que a tua equipe não está bem fisicamente em termos de lucidez. Nós vamos ser competitivos quando tiver que ser competitivo. Neste momento, é a hora de recarregar a bateria, aproveitar o Paulista para todos jogarem. Queremos muito ganhar o Paulista, mas se não ganhar também não vai haver problema nenhum”, enfatizou.

Melhor que Klopp?

Depois de falar que essa seria a última temporada pelo Palmeiras, Abel voltou atrás. O treinador destacou que está onde gostaria de estar e ainda aproveitou a presença de Klopp no Allianz Parque para mostrar, mais uma vez, os seus números dentro do clube.

“Desde que eu cheguei aqui eu sempre falei que eu sou um treinador projeto. Hoje esteve aqui um senhor chamado Klopp, que ganhou menos títulos em oito anos no Liverpool do que a minha comissão aqui. Eu estou onde quero estar e onde gosto de estar. Não há nenhum clube no mundo que me dê as condições que me dá este clube. Estou aqui porque o Palmeiras é o melhor clube do Brasil, de longe”, afirmou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.